8 март: Празнуваме нея – Жената!

М еждународният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.

Идеята за създаване на международен ден на жената се появява след бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване условията на труд.

Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк.

Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно, на същия месец, тези жени създават своя първи работнически синдикат.

March 8: The Story Behind International Women's Day

The origins of International Women's Day (IWD) date back to the early 20th century, a time of great social upheaval and labor movements. The earliest observance is traced to 1909 in New York, when the Socialist Party of America…

През 1975 г., по време на Международната година на жената, Организацията на обединените нации започва да празнува 8 март като ООН Ден на жената. Две години по-късно, през декември 1977 г., Общото събрание на ООН приема специална резолюция, с която провъзгласява 8 март за Международен ден на жената, който да се отбелязва всека година от държавите-членки, в съответствие с техните исторически и национални традиции.

В България Осми март

първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 г., а през 1915 г. е първото публично честване. Като общобългарски празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.

В България денят се празнува и като Ден на майката, въпреки че според някои българи Благовещение (25 март) е християнският празник на майката и жената.

„Империя на злото“

„Империя на злото“ е политическа фраза, използвана за първи път от президента на САЩ Роналд Рейгън по отношение на СССР. Обозначава силна държава, чиято политическа природа априорно се приема за зла. В речта си пред Националната асоциация на евангелистите в САЩ, в Орландо, Флорида на 8 март 1983 г., Рейгън нарича СССР „Империя на злото“ и обявява борбата си срещу нея за своя главна задача. Речта на Рейгън е написана от Антъни Р. Долан, който очевидно заслужава да раздели авторството на израза с Рейгън.

On this day in 1983, Ronald Reagan called the Soviet Union an Evil Empire. President Reagan believed in standing firm against the Soviet Union's communist ideology and promoting freedom and democracy around the world.

В проекта за речта на Рейгън към парламента на Великобритания през 1982 г. се съдържа близък по съдържание израз – център на злото, което обаче е зачеркнато от чиновниците на Държавния департамент на САЩ. Изразът е използван от Рейгън в речта му от 8 март 1983 г., което дава основание да се предположи, че той принадлежи на самия него.

Изразът не е използван дълго в първоначалния си вариант.

След първата си среща с Михаил Горбачов през 1986 г. Рейгън публично заявява, че вече не смята СССР за „Империя на злото“. Днес САЩ използват близко понятие за означаване на противостоящите им тоталитарни режими – „Ос на злото“, въведено от Джордж Уокър Буш през 2002 г.

През февруари, 2002 г. ръководството на КНДР, в отговор на причисляването на страната им към оста на злото, наричат самите Съединени щати „Империя на злото“, като държавата с най-големия запас от оръжия за масово поразяване и с най-големия военен бюджет в света, с което, според мнението на ръководството на КНДР, застрашават мира и стабилността на цялата планета. Това изявление се приема и повтаря от всички държави, несъгласни с политиката на САЩ, включително и някои демократични.

Полет 370 на „Малайзия Еърлайнс“

For the full story, subscribe to our YouTube channel: https://t.co/ivbIcFKxBg



Equipped with more advanced technology, a new search is now underway for doomed flight MH370 - but will it be third time lucky?

На тази дата през 2014 г. се случва едно от най-мистериозните (и трагични) събития в историята на съвременната авиация. Полет MH370 на „Малайзия Еърлайнс“ напуска Куала Лумпур на път за Пекин. Самолетът обаче изчезва от радарите по време на полета, което предизвика многонационално издирване. На борда на Боинг 777 е имало 239 души. Повече от 10 години по-късно само няколко парчета отломки, за които е потвърдено, че принадлежат на MH370, са открити, когато са изхвърлени на брега на острови в западната част на Индийския океан.

Докладите показват, че самолетът е обръщал и се е връщал на първоначалния си курс два пъти, преди да достигне Виетнам. Последните изображения показват, че се насочва на югозапад към Индийския океан, преди да напусне обхвата на радара. служители смятат, че самолетът се е отклонил от планирания си маршрут и след това е летял на югозапад, преди да се разбие в Индийския океан. Въпреки това, подробностите зад причината, поради която самолетът се е разбил, са неясни, което предизвиква множество теории за това какво може да е причинило отклонението на самолета от курса.

