7 март: Българи отвличат полет LZ-013

Н а 7 март 1983 г. четирима български младежи отвличат самолет АН-24 на БГА „Балкан“ малко след излитането му в 18 ч. местно време за Варна. Искането им е самолетът да промени курса си и да отлети към Австрия. Това са Лъчезар Иванов (19 г.), Ивайло Владимиров (17 г.), Красен Гечев (22 г.) и Валентин Иванов.

Проверката на летището е недостатъчна и успяват да се качат на борда с 4 джобни ножчета. Успяват да хванат като заложници стюардеса и двама пътници. Заплашват, че при неизпълнение на искането им ще счупят илюминатор, за да се разхерметизира самолетът и да загинат всички, и че имат четири бутилки запалителна течност.

Един от пътниците, полковник, е изпратен в кабината на пилотите, за да съобщи искането за кацане във Виена.

Това е невъзможно, защото самолетите зареждат определено количество гориво, което им е достатъчно, за да достигнат до крайната си цел, плюс малко резерв за леко отклонение. Предлага им се да кацнат в Истанбул, но това не се приема.

Преговорите са неуспешни, ръката на стюардесата е порязана близо до китката. От пилотската кабина успяват да ги излъжат, че ще летят до Виена, но всъщност продължават полета към Варна. Тъй като навън се стъмва, а никой от похитителите не отива в кабината, заблудата е успешна. За да се печели време и да се изразходи горивото, самолетът кръжи над Варна. Местните власти нареждат спирането на електричеството в целия град, за да не могат похитителите да разпознаят Черноморието.

Когато кацат ги чакат стюардеса и служител, говорещи отлично немски, преоблечени в инпровизирани униформи. Похитителите имат нужда от преводач, за да преговарят, но един от тях забелязва, че маскираният полицай е с българско кожено яке. Това ги кара да изпаднат в паника.

четирима командоси влизат в самолета през вратата на багажното отделение и успяват да обезоръжат и арестуват трима от похитителите.

Четвъртият, Валентин Иванов, се е заключил в тоалетната на самолета, заплашвайки, че ще убие стюардесата. Тогава успяват да влязат още двама командоси и спасяват стюардесата, но стрелят по Валентин Иванов, който става единствената жертва на инцидента. Заложничката е с рана на врата, но лека. Един от пътниците, скочил да помага на командосите, е сметнат от тях за похитител и е наранен.

Марк Аврелий и Луций Вер

На тази дата през 161 г. Марк Аврелий и Луций Вер стават императори на Рим след смъртта на император Антоний Пий. През управлението на Антонин Пий (138 – 161) Марк Аврелий е официален престолонаследник в продължение на 23 години. През 145 г. Марк Аврелий става зет на император Антонин Пий, след като се жени за своята първа братовчедка по майчина линия Фаустина Младата, дъщерята на Антонин Пий и Фаустина Старата.

След смъртта на Антонин Пий в 161 г. Марк Аврелий е провъзгласен за император. Той веднага поисква от Сената да бъдат предоставени равни с неговите права на Луций Комод (той е известен още като император Луций Вер). Това е първият случай на съвместен принципат в Римската империя. За да се заздрави връзката между императорите, дъщерята на Марк Аврелий – Ания Луцила е сгодена за Луций Комод.

Марк Аврелий единодушно е възхваляван като въплъщение на платоновия идеал за владетел-философ,

а според оценката на историци и съвременници, неговият възвишен и сериозен характер представлявал забележително олицетворение на римските добродетели. Освен с блестящо образование, той се отличава с благородство и сдържаност в поведението си. Властването му съвпада с епохата наречена „Златен век“ на Римската империя, време когато държавата се намира във върха на своето могъщество и слава, но това също така е и времето, когато започват да се появяват първите признаци на наближаващата криза.

Телефона

