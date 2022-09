40-годишна жена забременя за 17-и път

П ати Ернандес, 40-годишна, от американският щат Северна Каролина, забременя за 17-ти път и разкри за мечтата да има 20 деца, съобщи The Sun.

I’m about to become a mum-of-17 & want MORE kids – I’m judged but snub contraception & have been pregnant for 14 years https://t.co/u7MKRKjEsd