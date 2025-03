30 март: САЩ купува Аляска, Рейгън оцелява, а Англия скърби

Н а 30 март 1867 г. САЩ купува Аляска от Русия за 7,2 млн. долара (около 130 млн. долара в днешни пари). На 15 май същата година Сенатът на Съединените щати ратифицира двустранен договор, подписан на 30 март, и американският суверенитет влиза в законна сила на цялата територия на 18 октомври.

През първата половина на XVIII в. Русия е установила колониално присъствие в части от Северна Америка, но малко руснаци са се заселили в Аляска. Цар Александър II, след като се сблъсква с катастрофално поражение в Кримската война, започва да проучва възможността за продажба на владенията на държавата в Аляска, които при всяка бъдеща война би било трудно да бъдат защитени от Обединеното кралство. За тази цел Уилям Х. Сюърд, държавният секретар на САЩ по това време, влиза в преговори с руския дипломат Едуард де Щокъл за придобиването на Аляска от САЩ след Американската гражданска война. Двамата постигат съгласие за договор за продажба на 30 март 1867 г.

При първоначална цена от 2 цента на акър, Съединените щати разширяват територията си с 1 518 800 км2.

Реакциите на покупката на Аляска сред американците са предимно положителни, тъй като мнозина вярват, че Аляска ще послужи като база за разширяване на американската търговия в Азия. Някои опоненти определиха покупката като „Глупостта на Сюърд“ или „Хладилната кутия на Сюърд“, тъй като те твърдяха, че Съединените щати са придобили безполезна земя.

Почти всички руски заселници напускат Аляска след покупката; Аляска ще остане слабо населена до началото на златната треска в Клондайк през 1896 г. Първоначално организирана като департамент Аляска, районът е преименуван на окръг Аляска през 1884 г. и на територията на Аляска през 1912 г., като в крайна сметка се превръща в съвременния щат Аляска през 1959 г.

Атентатът срещу Роналд Рейгън

На тази дата през 1981 г. Роналд Рейгън, тогавашният президент на Съединените щати, е прострелян и ранен от Джон Хинкли-младши във Вашингтон, окръг Колумбия. Стрелбата се случва докато Рейгън върви към лимузината си след ангажимент в хотел Washington Hilton. Хинкли вярва, че нападението ще впечатли актрисата Джоди Фостър, към която е развил еротоманска мания, след като я е гледал във филма „Шофьор на такси“ от 1976 г.

Рейгън е тежко ранен

от куршум от револвер, който рикошира в президентската лимузина и го удря в лявата подмишница, счупвайки ребро, пробивайки бял дроб и причинявайки сериозен вътрешен кръвоизлив. След това той претърпява спешна проучвателна операция. Рейгънс е възстановява и е изписан от болницата на 11 април.

Не се е случило официално позоваване на раздели 3 или 4 от 25-ата поправка на конституцията (относно вицепрезидента, който поема правомощията и задълженията на президента), въпреки че държавният секретар Александър Хейг заявява, че той „контролира тук“ в Белия дом, докато вицепрезидентът Джордж Х. У. Буш се завърне във Вашингтон от Форт Уърт, Тексас. Хейг беше четвърти в йерархията след Буш, председателя на Камарата на представителите Тип О'Нийл и временния президент на Сената Стром Търмънд.

Прессекретарят на Белия дом Джеймс Брейди, агентът от тайните служби Тим Маккарти и полицаят от окръг Колумбия Томас Делаханти също са ранени

при атентата. И тримата оцеляват, но Брейди получава увреждане на мозъка и остава завинаги инвалид. Смъртта му през 2014 г. се счита за убийство, тъй като в крайна сметка е причинена от нараняването му.

На 21 юни 1982 г. Хинкли е признат за невинен поради невменяемост по обвинения в опит за убийство на президента. Той остава затворен в болницата „Св. Елизабет“, психиатрично заведение във Вашингтон, окръг Колумбия. През януари 2015 г. федералните прокурори обявиха, че няма да обвинят Хинкли за смъртта на Брейди, въпреки класификацията на съдебния лекар за смъртта му като убийство. Хинкли беше изписан от институционалната си психиатрична грижа на 10 септември 2016 г.

Англия потъва в скръб за кралицата-майка

На 30 март 2002 г. следобед Елизабет умира в Роял Лодж в замъка Уиндзор на 101-годишна възраст. До нея е дъщеря й кралица Елизабет II. Кралицата-майка страда от настинка от Коледа 2001 г. На 101 години и 238 дни тя е първият член на британското кралско семейство, живял над 100-годишна възраст. Тя е най-дълго живелият член на британското кралско семейство към момента на смъртта си. Нейната етърва, принцеса Алис, херцогиня на Глостър, надхвърля това, умирайки на 102-годишна възраст на 29 октомври 2004 г. Елизабет е един от най-дълголетните членове на, което и да било кралско семейство.

В деня на погребението на Елизабет, 9 април, в Лондон повече от милион души изпълват района извън Уестминстърското абатство

и по дължината от 37-километровия маршрут от Централен Лондон до лобното място на Елизабет в мемориалния параклис на крал Джордж VI до това на нейния съпруг и по-малката ѝ дъщеря Маргарет в параклиса „Сейнт Джордж“. По нейна молба, след погребението й венецът, който лежи на върха на ковчега ѝ, е поставен върху гроба на Незнайния воин, в жест, който повтаря почитта ѝ в сватбения ѝ ден 79 години по-рано.

Елизабет Боуз-Лайън е кралица на Обединеното кралство и доминионите на Британската общност от 11 декември 1936 г. до 6 февруари 1952 г. като съпруга на крал Джордж VI. Тя е и последната императрица на Индия от 1936 г. до разпускането на Британска Индия през август 1947 г. След смъртта на съпруга ѝ е официално известна като „кралица Елизабет, кралицата-майка“, за да не бъде обърквана с дъщеря ѝ кралица Елизабет II.

През 1936 г. съпругът ѝ неочаквано става крал като Джордж VI, когато по-големият му брат Едуард VIII абдикира, за да се ожени за разведената американка Уолис Симпсън. След това Елизабет става кралица-консорт. В по-късните си години тя е постоянно популярен член на семейството, дори в моменти когато други кралски особи страдат от ниско ниво на обществено одобрение.

