19 януари – първа бомбардировка на цивилни

Н а 19 януари 1915 г. по време на Първата световна война е извършена първата в света бомбардировка на цивилно население. Германски цепелини бомбардират градовете Грейт Ярмут и Кингс Лин във Великобритания.

Today in 1915, the First Air Raid on Britain. Four people in Norfolk are killed by a German Zeppelin attack. The military effect of these raids was negligible, & the technology inaccurate but they created a sense of outrage and panic among civilians. Aircraft raids began in 1917.