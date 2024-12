105-годишна британка разкри тайните си за дълъг живот и здрав дух

Ж ена, която отпразнува 105-ия си рожден ден, настоява, че тайната на дългия живот и здравия дух се крие в две неща - и те са по-прости, отколкото твърдят много здравни специалисти.

Дейзи Тейлър, която е родена през 1919 г. в Източен Лондон, и има 25 правнуци, признава, че „никога не си е представяла“, че ще живее толкова дълго.

Г-жа Тейлър е напуснала училище на 14 години и е работила в машиностроителен завод, имала е стаж във фабрика за сапун, а по-късно е управлявала пекарна и няколко кафенета.

На 19-годишна възраст се запознава с покойния си съпруг Рей по време на социално събитие на Electric Light Company.

Двамата изграждат щастлив съвместен живот, отглеждат три деца - Пат, Джон и Джийн, и споделят хобита като пътувания, танци и посещение на театрални представления.

Рей за съжаление умира през 1981 г. на 61-годишна възраст, но дори и сега, след като е живяла повече от сто години, г-жа Тейлър продължава да обича движението и фитнеса. Наистина, тя смята, че ежедневното разтягане - заедно със „забавлението“ - е причина за нейното удивително дълголетие.

На 105-годишна възраст г-жа Тейлър е твърдо решена да „продължава да се движи“, тъй като не обича да „седи твърде дълго“ и това ѝ позволява да се наслаждава на живота си и да „вижда толкова много хубави неща“.

Тя добави: „Моята тайна е, че когато се събуждаш всеки ден, трябва да се забавляваш.

„Обичам да говоря с хората, харесвам малките неща и се чувствам щастлива, когато съм заета. Със сигурност обичам йога, за да поддържам форма, и правя упражненията си сутрин.“

Страстта на г-жа Тейлър да бъде активна я вдъхновява да насърчава семейството си да спортува повече.

Смеейки се, тя каза: „Казвам на приятелите и семейството си да спортуват, но те не го правят. Обичам хората и ми харесва да живея по-дълго, защото ще видя много хубави неща.“

През ноември екипът на дома за стари хора ѝ организира парти за рождения ден със специално приготвена торта от главния готвач на дома.

Достигането на тази знаменателна възраст е нещо, което г-жа Тейлър „абсолютно никога“ не си е представяла, въпреки че дълголетието е в нейното семейство.

Сестра ѝ, която също живее в дома за възрастни хора, е на 103 години, а останалите им петима братя и сестри доживяват до деветдесетте.

