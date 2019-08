Градчето Сало се намира на езерото Гарда, в северна Италия. То е роден дом на големия майстор на цигулките Гаспаро да Сало /1540-1607 г./. Той е признат за най-големия майстор на цигулки преди Страдивариус, който го смята за свой учител. Photo credit: ЕПА/БГНЕС . . #travel #instatravel #trip #travelphotography #travelpics #travelporn #travelholic #travelphoto #italy

A post shared by Vesti.bg (@vesti.bg_) on Aug 6, 2019 at 5:10am PDT