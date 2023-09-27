Избори 2023

КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"

КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"

27 септември 2023, 23:23
КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"
Източник: КП
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К П "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ" е с № 61 в бюлетината

- ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

- ПП "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

- ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

- ПП "НОВА СИЛА"

- ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

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