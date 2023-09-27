КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"

К П "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ" е с № 61 в бюлетината
- ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
- ПП "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
- ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
- ПП "НОВА СИЛА"
- ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"
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