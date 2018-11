Европейските лидери подписаха споразумението за „Брекзит” на извънредната среща на върха в Брюксел днес.

Премиерите на 27-те държави-членки на Европейския съюз одобриха условията на историческото споразумение с Великобритания.

Денят е исторически, но в негативен план, защото една държава, и то не каква да е, а като Великобритания, напуска ЕС, каза пред журналисти българският министър-председател Бойко Борисов, след като взе участие в специално заседание на Европейския съвет за „Брекзит”.

„Това е тъжен ден. Ние одобряваме споразумение по член 50 и политическа декларация, но това далече не е краят на целия този процес. Тепърва две плюс две години, ако не се разберем за първите две за бъдещите отношения. Преди това Европейският парламент и Британският парламент трябва да одобрят това споразумение, което ние приемаме“, посочи той.

Борисов цитира и точния текст, с който България е участвала в заседанието.

„По предложение на България, чрез посланика ни Цанчев, Европейският съвет ще демонстрира особена бдителност по отношение на правата и интересите на гражданите, на необходимостта от поддържане на високи условия на амбициозност и равнопоставеност и в България, и във Великобритания”.

„ЕС-27 одобри споразумението за оттеглянето и политическата декларация за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания”, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск в социалната мрежа „Туитър”.

Още в събота Туск обяви, че споразумението има зелена светлина, след като Испания оттегли в последната минута ветото си за Гибралтар, я Великобритания обеща да води отделни преговори по въпроса.

Споразумението за „Брекзит” сега трябва да бъде одобрено от британския парламент в началото на декември – доста трудна стъпка с оглед на опозицията, която среща премиера Тереза Мей от депутатите, включително тези от собствената ѝ Консервативна партия.

Сделката бе предшествана от близо 18-месечни преговори между Лондон и Брюксел, които започнаха след като Великобритания задейства член 50 от Лисабонския договор след референдума през 2016 година. „Брекзит” трябва да се случи на 29 март 2019 година.

Британският премиер Тереза Май призова британците да подкрепят споразумението, като заяви, че това е най-добрата сделка, която би могла да бъде постигната.

Лидерите на ЕС одобриха двата ключови документа за „Брекзит”:



Споразумението за оттегляне от ЕС: 585-страници, правно обвързващ документ, определящ условията за напускане на Великобритания. Той предвижда Лондон да плати 45 млрд. евро., регулира правата на европейските граждани във Великобритания и запазване на търговията през границата с Ирландия, дори ако търговските преговори се провалят.

Политическата декларация, която посочва какви ще са отношенията между Великобритания и ЕС след „Брекзит” - очертавайки как ще се работи в сфери като търговията и сигурността.



Днес нямаше официално гласуване, решението беше взето с консенсус.



Преди срещата президентът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че напускането на Великобритания е „трагедия” за ЕС, но ирландският премиер Лео Варадкар каза, че споразумението позволява „системно оттегляне”.

