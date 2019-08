У бийството на туркиня от бившия ѝ съпруг пред дъщеря ѝ предизвика възмущение в петък, след като в интернет беше публикувано видео извършеното. „Не искам да умра”, се чуваше да крещи покритата с кръв Емине Булут към 10-годишното си дете. Нейната разплакана дъщеря казва:

„Мамо, моля те, не умирай”.

38-годишната жена беше намушкана смъртоносно в кафе на 18 август от бившия си съпруг в централния анадолски град Къръккале според вестник „Хюриет”.

Булут, която се развела с убиеца си преди четири години, почина впоследствие от нараняванията си в болница. Убиецът казал на полицията, че е убил Булут с нож, който винаги е носел със себе си, съобщи турският телевизионен оператор NTV.

Името на жертвата влезе в световните социални мрежи и многократно беше повторено #Не искам да умра (#olmekistemiyorum).

Two women brutally murdered by their current or ex-husbands in #Turkey this week. Violence against women cuts across all lines in all societies. RIP Emine Hanım and Tuba Hanım, but may none of us rest until #kadıncinayetlerisonbulsun and justice is done. #EmineBulut #tubaerkol pic.twitter.com/2oal8yJwy5