С ъбитие от ранга и естеството на „Дибла Семинар“ не се е случвало никога в България.

За първи път петима световно признати авторитети в сферата на архитектурата, интериорния и продуктов дизайн, както и специалисти по въпроси, свързани с управлението на проекти, маркетинг и външни пазари идват в страната ни по покана на Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн „Дибла“.

Лекторите ще споделят с публиката своите тайни за успех, богат опит и разнообразие от осъществени проекти на 10-и октомври 2019 г. в „Интер Експо Център“. Показател за значимостта на събитието за българската проектантска общност е фактът, че един от гостите на предстоящия „Дибла Семинар“ е включен в класацията „Десетте интериорни дизайнери, които промениха света“ на Boca do Lobo и BestInteriorDesigners. Големият авторитет и изключителната световна известност на участниците, заедно с полезността на темите, които ще чуете, гарантират за едно събитие, което не можете да си позволите да пропуснете.

Водещи дизайнери и архитекти се готвят за Dibla Design Awards

Имайки зад гърба си редица мащабни, престижни и успешни събития в сферата на дизайна и архитектурата в България – едно от които е и предстоящото четвърто издание на Dibla Design Awards, на което ще журира самият Карим Рашид, наред с още 15 свои авторитетни колеги, екипът на „Дибла“ решава да постави и основите за следващото свое голямо предизвикателство. „Дибла Семинар“ е най-новият проект на Платформата, който цели да докаже, че българската публика заслужава и може истински да оцени най-доброто от световния дизайн.

Италианският архитект Федерико Делросо, определен като един от десетте съвременни дизайнери, променили света, ще представи пред публиката авторския си филм „Да мечтаеш истинското“ (“Dreaming the Real”), който е и част от официалния подбор на Миланския фестивал за филми за дизайн 2018 г. Неговата стенна лампа Mima е номинирана на 21-вия Златен Компас 2008 и е включена в постоянната колекция на ADI Compasso d'Oro Design Museum, а през 2012 г. проектът му за дизайн на ресторанти Notime е сред финалистите за Best of Year Award.

Определяна за най-влиятелния дизайнер в Близкия Изток, избрана за „Водещ дизайнер на 2018 г.“ от Index Architecture & Design Awards и носител на престижната Награда за цялостен принос от Identity Design Awards, Изабел Пинтадо е истински диамант в короната от лектори на събитието „Дибла Семинар“. Г-жа Пинтадо е Старши вице-президент за Африка, Китай, Близкия изток, Тайланд и регионален управляващ директор за Дубай, Бангкок, Шанхай към Wilson Associates.

Добре позната на българската публика от участието й в екипа на журито в последните три издания на DIbla Design Awards, Хасегава Аой, ръководител на магистърската програма за интериорен дизайн в Академия „Домус“, Италия, ще разкрие най-важните принципи за успешен маркетинг в интериора и архитектурата. Не случайно изяви искрена готовност да се включи в програмата на „Дибла Семинар“.

Инж. Татяна Станчева със своя над 15-годишен разнообразен и богат професионален опит, тя ще представи практически и работещи съвети за водене и управление на успешен проект, свързан с дизайна. Тайната на успеха тя открива във фокуса върху клиента – какво го прави щастлив, от какво има нужда? Поставянето му в центъра и прицелването в изключителен резултат за нея винаги са били в основата на отличните постижения.

Румънският продуктов дизайнер Атила Верес ще сподели какво му е помогнало да спечели редица световни отличия, сред които Наградата за иновации 2019 г. от International Housewares Association, наградата от Design Index ADI, както и първа награда от съревнованието BMW Creative Lab, с което окончателно заявява безспорния си талант и иновативно мислене на световната дизайнерска сцена. През 2015 г. Атила създава свое собствено студио и задава началото на сътрудничество с някои от водещите световни брандове. Води дисертационен курс за продуктов дизайн към Istituto Europeo di Design (IED), Милано.

В специално предвидените паузи между лекциите посетителите ще имат уникалната възможност да се запознаят отблизо с продукти и услуги на над 20 фирми, работещи в сферата на интериорния дизайн, които ще разположат свои мострени щандове в Б2Б зоната към лекционната аудитория.

