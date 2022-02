Стойко Сакалиев със зов за помощ: Дъщеря ми има рядък вид рак

Д ъщерята на Стойко Сакалиев се нуждае от средства за лечение. Футболистът написа пост в социалната мрежа Фейсбук, за да помоли за помощ. Момичето страда от много рядък вид рак - синовиален сарком.

"Вече много от вас знаят, че съм изправен пред трудно изпитание!

Дъщеря ми е болна от много рядък вид рак - синовиален сарком. Преди месец претърпя тежка операция, премахнаха ѝ бъбрека и сега предстои лечение, химиотерапия. Сумата, която беше обявена от болницата е ориентировъчна и е около 70 000 евро!", пише Сакалиев.

В своя пост спортистът подчертава,

че всички събрани средства ще бъдат използвани само и единствено за лечението да дъщеря му.

"Тъй като преводите по сметка на болницата са международни, има много висока такса, за това ме помолиха да дам личната си сметка, в която след като се събере по-голяма сума от средства, ще бъдат преведени директно по сметката на болницата! Разбира се, всеки един получен приход и преведен след това ще бъде документиран и публикуван тук в страницата ми!

Всеки един лев е предназначен само и единствено за лечението. Ако сумата бъде надхвърлена, ще я пренасоча към друг нуждаещ се и веднага ще уведомя всички, за да бъде преустановено набирането на средства.

Който има възможност и желание, може също да помогне! Благодаря Ви от сърце!", пише футболистът.

Ето и детайли за банковите сметки:

Това е българската сметка: Stoyko Marinov Sakaliev IBAN BG59FINV91501017584451

А това е сметката, директно в болницата: The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc 67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051 Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva 783293 Account No: 01022176 Sort code: 309786.