България

Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Той обеща да се преследват най-тежките наказания нападателите

4 септември 2025, 19:10
Източник: БТА

К ато посегателство срещу държавата определи министърът на вътрешните работи Даниел Митов нападението срещу старши комисар Николай Кожухаров в Русе.

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

„Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай и не кой да е, а директорът на Областната дирекция на МВР. Това е посегателство срещу институцията, която трябва да гарантира спазването на закона. Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Всяко такова намерение, а не извършено действие ще бъде преследвано най-строго“, заяви вътрешният министър на брифинг в Русе.

Той обеща да се преследват най-тежките наказания за тези, които си позволиха чрез агресивното си арогантно поведение да причинят телесните повреди, от които днес се лекува старши комисар Николай Кожухаров. 

Митов каза, че един от нападателите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че „искал личното си пространство“.

„Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне“, посочи вътрешният министър.

Според него до тук се е стигнало заради разрушаването на институциите в България от последните години. В тази връзка Митов остро критикува безотговорното поведение на някои партии и на президента Румен Радев, които според него съдействат за ерозията на институциите. 

„Призовавам всички отговорни партии да защитят институцията МВР и да е ясно, че подобни мерки не трябва да се повтарят“, каза вътрешният министър.

Източник: БГНЕС    
Митов Русе Кожухаров
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

