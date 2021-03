САЩ и Великобритания с коментари за шпионския скандал у нас

Д ържавният департамент на САЩ посочи в изявление, че внимателно следи случая със задържаните за шпионаж в България, предаде Ройтерс.

"САЩ твърдо подкрепят суверенитета на България и стоят на страната на българите срещу тези зловредни действия на тяхна територия", заяви той.

Великобритания заяви днес, че застава до България срещу "злонамерената активност" на Русия, предаде Ройтерс. Лондон допълни, че Москва се опитва да подкопае суверенитета на съюзник в НАТО.

"Напълно подкрепяме усилията на България да разбие предполагаем шпионски кръг и да вземе мерки срещу враждебните действия на Русия на нейна територия", заяви днес британският външен министър Доминик Рааб в туит.

The UK 🇬🇧 stands with Bulgaria 🇧🇬 against Russia’s malign activity which seeks to undermine the sovereignty of our @NATO ally. We fully support Bulgaria’s efforts in disrupting an alleged spy ring & taking steps to tackle Russia’s hostile actions in its territory