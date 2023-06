Първи разговор между Мария Габриел и Борел

В ицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел е провела първи телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел. Това съобщи тя в Twitter.

Иван Кондов предаде поста си на Мария Габриел

First phone call with HR/VP @JosepBorrellF. Looking forward to working closely, dear Josep, and continue our excellent cooperation! 🇧🇬🇪🇺 pic.twitter.com/n8KxmMHwec