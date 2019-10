Почина Владимир Буковски

Н а 76 г. почина известният съветски дисидент и писател Владимир Буковски. През последните години той живееше в Кеймбридж, Великобритания.

Буковски бе сред най-известните членове на дисидентското движение в бившия Съветски съюз. Поради дейността си през 1972 г. бе осъден на 2 г. затвор и 5 г. изгнание. От 1976 г. живееше във Великобритания.

Буковски, чието здраве през последните години беше лошо, е починал от сърдечен арест в болница в Кеймбридж в неделя вечер, съобщи „Bukovsky Center“, американска доброволческа организация, свързана с дисидента.

