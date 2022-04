Кирил Петков разговаря с Володимир Зеленски, какво си казаха

М инистър-председателят на България Кирил Петков и украинският президент Володимир Зеленски съобщиха в Twitter, че са разговаряли за корабоплаването и сигурността в Черно море, предаде БТА.

"Изразих солидарността и подкрепата си за Украйна,

за преговорите за присъединяване към ЕС и препотвърдих важността на санкциите срещу Русия", заяви Петков.

Discussed with 🇺🇦 president @ZelenskyyUa navigation and safety in the Black Sea. I have expressed my solidarity and support to #Ukraine and the #EU accession discussions, reconfirmed the importance of the sanctions against Russia. https://t.co/VMGH1ekiGn

"Благодарих за подкрепата за Украйна, по-конкретно за присъединяването ни към ЕС,

както и за категоричната позиция по отношение на санкциите срещу Русия", каза в своя туит Зеленски.

Held talks with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov. Discussed problems of navigation in the Black Sea. Thanked for supporting Ukraine, in particular our accession to the #EU, as well as for a strong position regarding sanctions on Russia.