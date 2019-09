О съден за педофилия англичанин се е спасил от британското правосъдие, като е станал пастор в ромската махала на Сливен. Той живее в квартала. По следите му тръгва разследващият журналист от Би Би Си 4 Пол Кениън.

Даниел Хъл от лондонския квартал "Плейстоу" е осъден на 15 месеца затвор за педофилия през 2017 г. Действащият пастор се изправя пред съда за съхраняване на стотици порнографски снимки с деца на компютъра си. След като изтърпява наказанието си, той получава забрана да пътува в чужбина, без да уведоми предварително властите на Острова, както и да общува с малолетни в отсъствието на техен родител. Хъл обаче успява да напусне родината си и си купува няколко къщи в ромското гето на Сливен, където се радва на огромна почит.

Тази сутрин пасторът бе задържан в сливенската полиция, но не заради престъпления на Острова. Неофициално, имало данни за сексуални посегателства над деца в Сливен, посочва в репортажа си NOVA.

Даниел Хъл се радва на огромна почит в кв. "Надежда", където е и молитвеният дом, в който е проповядвал.

Местните хора изобщо не подозират, че британецът е осъждан за педофилия.

В излъчен по британската телевизия филм се вижда как журналистът Пол Кениън хваща на тясно издирваното лице и му задава неудобни въпроси. Пред камерата Хъл отрича да е педофил беглец, след което демонстративно обръща гръб на екипа.

По време на снимките на филма репортерът и екипът му срещнали яростна съпротива от ромите в махалата, които ги замеряли с камъни.

"Този човек така дълбоко е обсебил ромите, че те го възприемат като техен брат и го защитават с всички сили", разказва журналистът.

