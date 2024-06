"Осъждаме този акт на агресия": МВнР с коментар за нападението срещу Мете Фредериксен

О съждаме този акт на агресия и желаем на премиера Мете Фредериксен бързо възстановяване, се посочва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашното нападение срещу датския министър-председател Мете Фредериксен. Тя беше нападната на площад в центъра на Копенхаген. По случая има задържан, а подбудите за деянието засега остават неизвестни.

Deeply shocked by the attack against Denmark’s PM Mette Frederickson! We condemn this act of aggression and wish PM Frederickson prompt recovery! @Statsmin