МВнР: България е сериозно загрижена след събитията в джамията Ал Акса

Б ългария е сериозно загрижена за случващото се след събитията в джамията Ал Акса, Йерусалим. Нашата позиция винаги е била категорично да осъжда всякакви действия на насилие или провокации, които потенциално могат да доведат до ескалация, особено, когато става въпрос за религиозни ценности. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) на страницата си в Туитър, предаде БТА.

🇧🇬 is greatly concerned w/ the developments following the events at the Al-Aqsa Mosque. Our principled position has always been to categorically condemn any acts of violence&provocations that could potentially lead to escalat.-esp. whenever it comes to religious values&feelings.

Тази поредица от опасни провокации

се случва по време на свещения мюсюлмански месец Рамазан и в навечерието на еврейския празник Пасха, пишат от ведомството.

В същото време ние категорично осъждаме ракетните удари по Израел. Призоваваме лидерите

на всички страни да не попадат в още една спирала на насилие, която ще влоши и без това крехката среда на сигурност, пишат още от МВнР.

At the same time, we categorically condemn the rocket attacks on 🇮🇱. They must cease immediately. We call on the leaders of all sides not to fall into yet another spiral of violence that will deteriorate the already fragile security situation.