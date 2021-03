Къци Вапцаров надскочи очакванията в „Като две капки вода“ – сезон 9 All Stars

К ъци Вапцаров завоюва своята първа победа в „Като две капки вода“ – All Stars, сезон 9. „Чувствам, че вече загрях за шоуто!“, заяви Къци, който надскочи всички очаквания по време на своето изпълнение като провокативната Майли Сайръс.

Нови предизвикателства и впечатляващи женски образи заредиха третата вечер на имитациите в „Като две капки вода“. „След 5 години през изминалата вечер приключихме снимките на „Откраднат живот“. Няма по-добро отпразнуване от това да бъда днес в „Като две капки вода“, сподели Марта Вачкова, която беше специален гост в журито.

Михаела Маринова откри вечерта с безпрецедентното предизвикателство да се превъплъти в три различни образа с парчето на Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – „Bang Bang“. "Фен съм на Ариана Гранде. Задачата е много трудна. Никога не съм рапирала и малко се притеснявам. Ще се постарая да се получат добре и трите", споделя тя.

Второто преобразяване бе на Рафи с песента на Hot Chocolate „You Sexy Thing“ „Много съм щастлив от образа, който ми се падна. Малките детайли ще бъдат най-голямото предизвикателство тази седмица. Да бъдеш диско-легенда е доста трудна задача!", категоричен бе той.

Трета на сцената на шоуто излезе Софи Маринова, която се преобрази в Нети и изпълни парчето „Спящата красавица“. „Нети е като принцеса в този клип. Пее толкова нежно и красиво. Самата песен изисква финес и грация в движенията и изобщо не е лесна. Тоновете са много интересни. Звучи като опера.“

Водачът на временното класиране Фики влезе в образа на Chubby Checker с хитовото парче „The Twist“. „Доста тежко и натоварващо за гласовия апарат. Това е може би един от най-трудните образи до момента. Гласът му е много мощен. Ще трябва и да танцувам като него. Туистът е готин, мисля, че ще се справя“, твърди той.

Следваща на сцената излезе Милица, която се превъплъти в образа на Гюрга Пинджурова и изпя песента й „Омиле ми, Ягодо“. „Интересно и вълнуващо е, когато трябва да се преобразиш в образа на една легенда“, категорична бе тя.

Следващото звездно преобразяване бе на AZIS, който изпълни парчето„Step by Step“ на бандата New Kids On The Block. „Мекият, фин, деликатен тембър няма да ме затрудни. Само танците ще ме поизпотят – те не са ми сила. Не всеки циганин може да танцува…“, сподели той.

DARA се оказа труден образ за следващия изпълнител в шоуто тази вечер. Поли Генова изпя парчето „Ai Ai“, но според журито подходът й към песента не е бил съвсем точен. „Тя има много характерно поемане на въздуха. Моят емоционалност е коренно различно“, категорична бе тя.

Последен на сцената тази вечер излезе Къци Вапцаров, който изпълни парчето „Wrecking Ball“ на Майли Сайръс. „Любимо ми е за слушане, но за пеене се оказа доста трудна работа. За да изпееш едно такова парче, са нужни по 100 репетиции на ден. Тя пее с изключителна емоция, а текстът е много добре написан.“

Следващата седмица Поли Генова ще бъде Майкъл Джаксън, а Рафи ще влезе в дълбоките води на музиката с ария на Андреа Бочели. AZIS ще влезе в образа на Мариус Куркински, А Софи Маринова отново ще запее на английски заради Стинг. Fiki ще се изправи пред нов женски образ и хореография, за имитацията на Бионсе, а Михаела Маринова ще изпробва африканските ритми с Master KG. Милица Гладнишка ще се преобрази в красавицата Никол Шерцингер, а Къци ще се доближи до творчеството на Аспарух Лешников.

Не пропускайте „Като две капки вода“ в понеделник вечер от 20:00 ч. по NOVA.