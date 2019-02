Властите в Таунсвил, Австралия, предупредиха жителите да се пазят от крокодили и змии, забелязани в залелите жилищни райони води.

Повече от 1100 души са били евакуирани от града на фона на случващото се „веднъж на сто години“ наводнение.

В неделя градските власти изпуснаха водите от язовир, който удвои капацитета си след седмица рекордни валежи.

Властите заявиха, че през следващите дни се очаква по-силен дъжд.

До 20 000 домакинства са изложени на риск от наводняване.

Работещите при спешни ситуации и армията заявиха, че са получили повече от 1000 призиви за помощ. Използвали са лодки и хеликоптери, за да преместят хората на по-високо ниво.

"Крокодилите могат да се видят, че пресичат пътища, а когато наводненията се оттеглят, крокодилите могат да се появят на необичайни места като язовири в отделни ферми или водоеми", заяви министърът на околната среда на Куинсланд Лиан Енох.

Australia floods: Crocodiles seen in 'once in a century' waters https://t.co/4ihafyz7pg pic.twitter.com/xqKv0BY9EB