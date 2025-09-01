България

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

Трасето е дълго около 1.5 км.

1 септември 2025, 08:23
ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

С лед две тежки катастрофи на пътя Ботевград – Мездра, в местността Копяновец започна поставяне на колчета между двете платна за движение в този участък. Първият пътен инцидент стана преди обяд на 29 август между тир и лек автомобил.

По чудо катастрофата се размина без жертви, но бяха ранени деца. Втората, която стана същия ден, отне живота на жена, пътувала в един от двата автомобила, сблъскали се около обяд.  В ранния следобед от АПИ съобщиха, че от 30 август до 1 септември по трасето ще бъдат монтирани гъвкави ограничители между двете платна.

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

По думите на областния управител на Враца Николай Николов трасето е дълго около 1.5 км. Основната цел е превенция.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че последните пътни инциденти са се случили в район, който не е бил толкова рисков, затова градоначалникът отбеляза, че освен инфраструктурата, важна е и културата зад волана.

Предвижда се поставяне на такива съоръжения и във врачанската част на пътя, предаде NOVA.

<p>Путин: НАТО е една от причините за&nbsp;&quot;украинската криза&quot;</p>

Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

Свят Преди 15 минути

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Свят Преди 1 час

Тридесет и девет годишният мъж сътрудничи на властите

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Свят Преди 1 час

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Свят Преди 2 часа

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН

Може ли истинският мед да се развали? Отговорът може да изненада някои

Може ли истинският мед да се развали? Отговорът може да изненада някои

Любопитно Преди 2 часа

Медът се радва на репутацията си от векове като продукт, който никога не се разваля

Секси 65-годишна жена има очи само за по-млади мъже

Секси 65-годишна жена има очи само за по-млади мъже

Любопитно Преди 2 часа

„По-младите всъщност могат да поддържат темпото ми“

<p>Какво е &quot;Шрекинг&quot;?</p>

Модерни запознанства, рискове и експертни съвети: Какво е "Шрекинг"?

Любопитно Преди 2 часа

Думата произлиза от обичания анимационен филм "Шрек"

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Свят Преди 2 часа

Нидерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото

<p>1 септември: Училището на ужасите &ndash; кошмарът в Беслан</p>

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се случва на този ден в историята

<p>Начало на Църковната нова година &ndash; ето кой празнува</p>

Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Любопитно Преди 2 часа

Църквата почита Симеон Стълпник - вижте кой празнува имен ден

<p>☀️ Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31&deg;&nbsp;</p>

Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Технологии Преди 2 часа

Обновлението тази година е малко по-различно

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Свят Преди 10 часа

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

<p>Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си</p>

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Свят Преди 11 часа

Нарендра Моди се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Свят Преди 12 часа

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Свят Преди 12 часа

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

Всичко от днес

