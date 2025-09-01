Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"

С лед две тежки катастрофи на пътя Ботевград – Мездра, в местността Копяновец започна поставяне на колчета между двете платна за движение в този участък. Първият пътен инцидент стана преди обяд на 29 август между тир и лек автомобил.

По чудо катастрофата се размина без жертви, но бяха ранени деца. Втората, която стана същия ден, отне живота на жена, пътувала в един от двата автомобила, сблъскали се около обяд. В ранния следобед от АПИ съобщиха, че от 30 август до 1 септември по трасето ще бъдат монтирани гъвкави ограничители между двете платна.

По думите на областния управител на Враца Николай Николов трасето е дълго около 1.5 км. Основната цел е превенция.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че последните пътни инциденти са се случили в район, който не е бил толкова рисков, затова градоначалникът отбеляза, че освен инфраструктурата, важна е и културата зад волана.