Коя е Агнеса Руси - новият посланик на РСМ в България

С лед получен агреман и подписан указ от президента на Република Северна Македония Стево Пендаровски Агнеса Руси Поповска е утвърдена за извънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония в Република България, написа във Фейсбук профила си министърът на външните работи на Република Северна Македония Буяр Османи.

Сред останалите утвърдени предложения за посланици на страната са Агрон Буджаку като посланик на страната в Канада и Любомир Фрчкоски - в ООН.

„С това броят на заетите длъжности за посланици и генерални консули, в дипломатически и консулски представителства на Република Северна Македония по време на моя мандат се увеличи на 24. Процесът на попълване на вакантните места за посланици ще продължи да бъде един сред основните приоритети на министерството на външните работи”, написа Османи.

Агнеса Руси е кариерен дипломат и беше постоянен представител на РС Македония в ЕС в Брюксел.

РС Македония няма посланик в България от 2020 г. Въпросът беше поставен по време на проведените през януари 2022 г. разговори между премиерите на двете страни Кирил Петков и Димитър Ковачевски.

It’s official. From now on it’s #NorthMacedonia 🇲🇰 for @EUCouncil.



Our Secretary-General Tranholm-Mikkelsen receives the notification of name change from Ambassador @rusi_agneza



Congratulations to all those who made #Prespa agreement possible 🇲🇰 🇬🇷! pic.twitter.com/J8URcCUovY