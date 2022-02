Агнеса Руси е кандидатът за посланик на РС Македония в България

Агнеса Руси е предложена от правителството за посланик на РС Македония в България.

Решението за това е взето на закрито заседание на кабинета в Скопие, съобщи БГНЕС.

Предложението ще бъде изпратено в парламента за гласуване.

Радев: Посещението на Петков в РС Македония беше прибързано

Агнеса Руси е кариерен дипломат и беше постоянен представител на РС Македония в ЕС в Брюксел.

РС Македония няма посланик в България от две години. Въпросът беше поставен по време на проведените през януари 2022 г. разговори между премиерите на двете страни Кирил Петков и Димитър Ковачевски.

Пендаровски: Българите от Историческата комисия да говорят по-малко с медиите

Македонският министър-председател заяви, че няма лични фаворити за този пост и е възложил на външния министър Буяр Османи да направи списък с потенциални кандидати за посланик на РС Македония в Република България.

It’s official. From now on it’s #NorthMacedonia 🇲🇰 for @EUCouncil.



Our Secretary-General Tranholm-Mikkelsen receives the notification of name change from Ambassador @rusi_agneza



Congratulations to all those who made #Prespa agreement possible 🇲🇰 🇬🇷! pic.twitter.com/J8URcCUovY