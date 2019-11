Efbet и deVRealm създават съвместна IT компания

Б ългарският онлайн букмейкър Efbet и технологичната компания deVRealm създават джойнт венчър, който ще работи върху нови технологични платформи на световно ниво. Ето какво разказаха за новото начинание пред Profit.bg управляващият директор и собственик на Efbet Боян Найденов и създателите на eVRealm Константин Динев и Христо Пенчев:

Защо Efbet и deVRealm създават съвместно дружество? Какви са дългосрочните цели и ползи от това партньорство?

Боян Найденов, управляващ директор на Efbet: Създаваме общата фирма с Христо и Константин, за да имаме “световно лице“ и да сме конкурентни в изключително динамичната онлайн индустрията. Те искаха да се развиват, а нашата цел бе да повишим IT нивото в efbet, защото индустрията ни се развива със скоростта на светлината и компаниите без сериозна технологична стратегия, в крайна сметка изостават.



Христо и Косьо се появиха в един много подходящ момент, за да се развиваме заедно и да имаме дългосрочна переспектива.



Защо в deVRealm решихте да старитрате партньорство с компания точно от сектора на онлайн залаганията? В момента дигитализацията е приоритет за компаниите от всички индустрии.



Константин Динев, deVRealm: Ние от доста години се занимаваме с онлайн казино индустрията. Започнахме да правим т. нар. "слот игри" и натрупахме достатъчен опит и "ноу-хау" за създаването на по-мащабна платформа. Това е една от основните причини за джойнт венчъра, който създаваме с Efbet. Двете компании просто се допълват - те имат целия капитал, бранд и всичко, което е нужно за такава платформа, докато ние разполагаме с необходимия технически ресурс.



Заедно можем да превърнем този проект в много успешен и съвременен продукт, който да служи за еталон на редица други компании. Едно от предимствата е, че работим с последните технологии и сме доста по-напред от повечето конкуренти.



Това ли е всъщност бъдещето на букмейкърите - постепенно да се трансформират в технологични компании?



Боян Найденов: Нашата философия е такава, че искаме да работим с най-добрия продукт на пазара за всяка услуга, от която имаме нужда. Това ни даде насоката, че ако работим с правилните хора, с които гледаме в една посока, успехът със сигурност ще дойде. Просто е въпрос на време и, а и честно да си призная, ние обичаме да гоним високи цели.



Христо Пенчев, deVRealm: Забелязали сме, че голяма част от конкурентните букмейкъри изпитват някакъв скрит ужас от IT сферата и изобщо от технологиите. Готови са да работят с много стари методи и платформи, само защото ги познават и не искат да се сблъскват с непознатото. А това всъщност им коства много повече ресурси и им носи сериозни загуби.



Това е една от основните причини ние също да сме толкова щастливи да работим с Efbet, защото те имат желание, разбиране и визия в тази технологична сфера. Това ни позволява да изградим нещо наистина иновативно и супер съвременно.



Константин Динев: Все пак, моето лично мнение е, че Efbet няма нужда да се превръщат в IT компания. Това, което правят, изисква много опит и познания и технологичната част по-скоро допълна основната им дейност. С нейна помощ те отговарят на съвременните изисквания на пазара.



Много от глобалните играчи в хазартната индустрия отвориха свои IT офиси в България през последните години. С какво успяваме да привлечем този тип инвестиции и можем ли да говорим за съдзаване на цяла “екосистема” от подобни компании? И това добре ли е за развитието на сектора в крайна сметка?



Константин Динев: Наистина има такава тенденция и тя е факт от доста години, като има и положителни и отрицателни страни. В по-голямата си част, разбира се, е по-скоро положителна. И това не са само за имена от онлайн казино индустрията. Генерално, през последните 6-7 години, се наблюдава навлизане на чуждестранни компании на българския пазар в IT сферата, което много помогна да се развие този сектор.



За съжаление, от HR гледна точка, всичко е концентрирано основно в София, което пък води до негатива, че качествените ресурси и таланти стават много трудно откриваеми. Има огромни компании имат почти неограничени бюджети са готови да направят всичко, за да сформират екип от 100 човека, например. Това рязко засилване на конкуренцията е единственият неприятен ефект, според мен. Но пък ние не се плашим от конкуренция.



Христо Пенчев: От друга страна, ако говорим конкретно за казино индустрията и онлайн залаганията, компаниите там са малко "по-заможни" и могат да си позволят обучаване на собствени кадри. Това дава шанс на младите програмисти да се развиват, да се учат и да постигат професионални успехи.

Константин Динев: Това е нещо, което и ние се опитваме да правим с нашата стажантска програма, в която търсим хора с добри заложби.



Намират ли се?



Христо Пенчев: Хора с желание - да. Като цяло смятам, че в България талантливи хора има адски много. Номерът е да ги намериш и да ги обучиш както трябва.



Константин Динев: Честно казано, университетите малко изостават с учебните си програми.



Какво представлява deVRealm? Колко човека работят в компанията и какъв е техният профил?



Константин Динев: Всичко започна преди 12 години, като по онова време основно се занимавахме с уеб дизайн. Малко по-късно, когато навлязоха смартфоните, започнахме да правим и мобилни приложения за различни бизнеси. И някъде през 2013 година навлязохме в онлайн казино индустрията с т. нар. "слот игри". Сформирахме екип, започнахме да ходим по изложения, да се запознаваме с различни хора и да разработваме казино игри за чуждестранни клиенти.



Христо Пенчев: В момента в компанията работят малко над 60 човека.



Вие лично, извън работното време, интересувате ли се от спорт? Трябва ли един програмист да разбира от спорт, за да създаде качествен продукт?



Константин Динев: Интересуваме се, определено. Дори имаме футболен отбор в офиса и се събираме да играем по веднъж, два пъти в седмицата. Иначе не е задължително да разбираш от спорт, за да направиш такъв софтуер, но е препоръчително и желателно. Ако не ти, като програмист който работи конкретно върху това нещо, то поне продуктовия мениджър, който ръководи екипа, трябва да е доста запознат с методитиките на тази инустрия и да има опит в нея. Това е много полезно.



Христо Пенчев: Бих казал, че е задължително част от екипа да разбира индустрията и да е наясно как работят нещата, но тук се включва и експертизата на еfbet и хората, които ни помагат от тяхна страна. Те се занимават с това ежедневно и знаят какво би свръшило работа и какво - не.



Боян Найденов: В исторически план много пъти сме получавали предложения от софтуерни компании, които казват, че могат да ни направят идеалния продукт. Реалността обаче е, че софтуерният продукт е жив организъм и никога не е във финалния си вид. Много по-добре е да имаш партньор, с когото дългосрочно да развиваш дигиталната си стратегия.



Истината е, че за да се получи един добър продукт, трябва задължително и двете страни - и самият букмейкър и IT разработчикът - да работят в една посока и да имат общи интереси. Тогава неизменно се получава добър продукт. Ние сме пробвали различни варианти през годините. Работили с сме няколко компании, защото растем постоянно, а на някакъв етап те се оказват малки за обема от работа, който се натрупва. В крайна сметка стигнахме до извода, че съвместното дружество с deVRealm може да донесе само позитиви и успешни резултати.



Efbet вече има лицензи за разширяване на дейността си в Италия, Испания, Румъния и Сърбия. Какви са плановете ви за развитие на външните пазари и ще помогне ли джойнт венчърът за осъществяването им?



Боян Найденов: Със сигурност ще ни помогне. Една от особеностите на Европейския съюз е, че всяка държава има специфични изисквания за онлайн залаганията. В Румъния системата трябва да отговаря на изискванията на румънския регулатор, в България - на българския, в Италия - на италианския и т.н. И в една такава компания адаптацията към съответния пазар ще се случва много по-бързо, както и изпълнението на изискванията. А това, в крайна сметка, ти дава възможност да си конкурентен.



В онлайн залаганията нещата просто трябва да се случват "от днес за днес". Пазарът не търпи никакъв вакуум и няма време за губене.

Кои са основните ви предимства, с които ще се конкурирате с глобалните играчи? Имате ли "скрити козове"?



Боян Найденов: Най-големият ни скрит коз е дългогодишният ни опит. На пръсти се броят компаниите с толкова дълга история. В онлайн сферата сме вече от 13 години.



Константин Динев: Доста компании, дори и сред най-големите, нямат собствени екипи. Те ползват готови външни платформи. В това съвместно дружество, освен мащабната платформа за спортни залози, която правим, ще добавим и казино платформа. Тя ще поддържа всякакви видове игри и в нея ще обединим всички функции, достъпни за потребителите. Освен това тя ще се предлага и на пазара, тоест ще можем да я продаваме и на други букмейкъри.



Боян Найденов: Идеята е да направим платформа, която да интегрира и управлява всички външни доставчици на услуги. Така клиентът ще вижда всичко на едно място. Целта е да се получи продукт, който е наистина на световно ниво.



Талантът или мащабът са по-важни в съвременния бизнес?



Константин Динев: На първо място са талантът и опитът на програмистите. Защото разликата между един човек с 15 години и такъв с 5 години опит може да бъде огромна. Продуктивността е много различна. Все пак ние започваме отнякъде, с набиране на скоростта екипът ни ще расте, според нуждите на компанията. Но огромен екип съ сигурност не означава продуктивен екип.



Христо Пенчев: Даже напротив - един малък, сплотен, талантлив екип може да изгради доста по-солидна основа, отколкото голям, разпръснат и трудно управляем екип, който работи хаотично във всички посоки.



Боян Найденов: Не на последно място - и ние сме българи, и те са българи, а говорим на един език. И в буквалния и в преносния смисъл - когато говорим за „езика на бизнеса“.



Вашата експертна прогноза: кой ще спечели Шампионска лига тази година?



Боян Найденов: Споделял съм мнението, че когато човек залага трябва да изключи "фенското" в себе си и да направи най-разумния избор. Аз си мисля, че Ливърпул са фаворит и ще повторят успеха от миналия сезон.



Христо Пенчев: Ако трябва да гледаме реалистично на нещата, може би наистина е така. Ние сме по-скоро фенове на Барселона и бихме искали те да спечелят, но съдейки по представянето им в последните мачове, това едва ли ще се случи.



Константин Динев: В интерес на истината най-силно се представят Ливърпул и може би донякъде ПСЖ. Ако успеят да повторят това, което показаха в първия мач срещу Реал Мадрид, може и да имат някакъв шанс.

