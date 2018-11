Полицията в Германия съобщи, че е отнела книжката на млад шофьор само 49 минути след като я е получил.

Осемнадесетгодишният младеж е бил спрян от патрул в град Хемер в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Той карал с 95 км/ч при ограничение от 50 км/ч. В автомобила с него се возили четирима приятели. Предполага се, че е искал да ги впечатли.

Вместо това младежът ще трябва да плати глоба от 200 евро, да изкара допълнителни шофьорски курсове и ако получи отново книжка, ще има две отнети точки.

От полицията се пошегували: „ Някои неща траят вечно, други не издържат и час“.

Nothing lasts forever -- and a German teenager has learned that lesson the hard way, by losing his driving license just 49 minutes after passing his test. https://t.co/u7gzxHZ0KV pic.twitter.com/U97lCvFawV