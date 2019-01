Водещият производител на електрически автомобили „Тесла” отчете загуба за миналата година от 976 милиона долара. Това прави по 5,72 долара на акция. Докладът за четвъртото тримесечие на 2018 г. беше публикуван снощи, след края на сесията на „Уолстрийт”. Така в рамките на следборсовата търговия акциите на компанията паднаха с 4,46%.

Всъщност новините не са толкова лоши, колкото изглеждат на пръв поглед. Приходите на „Тесла” са достигнали рекордните за нея 21,4 млрд. долара. Само за четвъртото тримесечие те възлизат на 7,2 млрд. долара с нетна печалба от 139,4 млн. долара. Очаква се пред първите три месеца на 2019 г. компанията отново да регистрира положителен финансов резултат. В такъв случай тя би отчела три поредни печеливши тримесечия за първи път в историята си.

„Тесла” планира да достигне обещаните обеми на производство на „Model 3” от 500 хиляди броя между четвъртото тримесечие на 2019 г. и второто тримесечие на 2020 г. Първоначалната цел беше това да стане още през 2018 г.

Инвеститорите не бяха въодушевени от финансовите резултати на „Тесла“. Очакванията бяха за по-голяма печалба през четвъртото тримесечие.

EARNINGS: Tesla Q4 EPS $1.93 Adj. vs. $2.20 Est.; Q4 Revs. $7.23B vs. $7.08B Est. • $TSLA down 2% after-hours https://t.co/3vLGA1Dwfg pic.twitter.com/jiXtqNPfo0