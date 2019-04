Б лагодатният огън от Йерусалим загоря в Синодалната палата.

Огънят беше донесен от Негово високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан. На летище "София“ светинята беше посрещната от свещеници и духовници от различни епархии в страната, които взеха частица от огъня, за да го занесат на възкресното вечерно богослужение.

Благодатният огън ще бъде съхраняван в параклиса до около 23.45 часа, когато с литийно шествие ще се пренесе в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски“.

Там Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще оглави Пасхалните богослужения за Възкресение Христово. Началото на богослужението е в 23.30 часа. Точно в полунощ Светейшият Патриарх ще поздрави с "Христос воскресе” православните християни.

От този момент в продължение на 40 дни те ще разменят помежду си поздравите: "Христос Воскресе!” - "Воистину Воскресе!”. След полунощ в храма ще започне празничната патриаршеска Света Литургия.

В неделя, на т.нар. "Второ Възкресение", патриарх Неофит ще оглави богослужението в митрополитския катедрален храм "Св. Неделя" от 11.00 часа.

Благодатният огън пристигна в България, донесен от Йерусалим от българска църковно-държавна делегация, в която за първи път пътува и епископ от Северна Македония.

Българската църковно-държавна делегация, водена от Старозагорския митрополит Киприан, е присъствала на богослужението в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим, откъдето в специални огнеупорни фенери огънят се пренася до различни точки на света.

Три от фенерите остават в София, други два заминават за Скопие.

"С трепет очаквахме огъня", каза Старозагорският митрополит Киприан след пристигането на летището в София, където донесе Благодатния огън. "Той е за мир, Бог да ни закриля", добави митрополит Киприан.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Митрополитът изрази благодарност към премиера, че за поредна година държавата предоставя на църквата правителствен самолет.

Благодатният или наречен още Свещен огън е чудо, което се случва всяка година в деня преди Великден.

Синя светлина се появява в гробницата на Иисус Христос обикновено от мраморната плоча, която покрива мястото, върху което се смята, че е било положено тялото на Иисус за погребение.

Първите сведения за запалването на свещите и на кандилата в църквата на Божи гроб са от IV век. Тогава за празника нямало масло и патриарх Нарцис наредил да сложат вода. В нощта на литургията внезапно всички кандила и свещите на самия патриарх се запалили. Оттогава чудото се случва всяка година. Единствено и само православните християни получават Благодатния огън.

По-рано днес

Благодатният огън слезе в църквата "Възкресение Христово“ в Йерусалим.

Всяка година на Велика събота на Божи гроб от небето в ръцете на Йерусалимския патриарх пада Светият огън. Хиляди миряни чакаха в продължение на часове великото тайнство, което вярват, че се случва по свръхестествен начин. Този огън в първите минути след възпламеняването си има уникалното свойство да не излъчва топлина и да не изгаря.

Сега предстои той да бъде пренесен в различни точки на света, за да може милиони православни вярващи да се докоснат до него. Храмът на Божи гроб в Йерусалим е мястото, където, според Светото писание, е бил разпънат, погребан и после е възкръснал Исус Христос.

Мястото било открито от пратеници на римския император Константин три века по-късно, а към 335 г. там е построен т.нар. първи храм на Божи гроб, който днес се е разраснал в обширен архитектурен комплекс.

Той включва хълма Голгота, параклиса в центъра на храма, скриващ пещерата с Божи гроб, подземния Храм на животворящия кръст, храм "Св. Елена" и още няколко параклиса.

Хора от цял се стичат в Йерусалим по време на Страстната седмица, за да вземат участие в поклоненията преди деня на Възкресението. На Разпети петък се провеждат традиционните процесии по Виа Долороса. Маршрутът по "Пътя на болката” е установен през 14 век от френските монаси. Смята се, че това е пътят, по който е минал Исус Христос, носейки кръста към мястото на разпятието или Голгота.

Подготовката за слизането на Благодатния огън започва в събота сутрин.

Всяка година параклисът Божи гроб внимателно се проверява за запалителни средства, с цел да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка. Огледът правят представители на мюсюлманската общност в Йерусалим. След това вратите се запечатват с голяма пита пчелен восък. Подпечатват го духовници от католическата, арменската и коптската църква, които имат параклиси в големия храм при Божи гроб. Това е знак, че всички кандила в параклиса са изгасени.

По стара традиция единствените, които могат да получат небесния огън са православните и те го предават на другите християнски вероизповедания. Йерусалимският патриарх се подготвя да влезе в параклиса, а всички богомолци притихват.

Според старо поверие, ако Благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството. Храмът на Божи гроб ще бъде разрушен и ще настъпи Второто пришествие.

Според поверията едно от кандилата над Божи гроб се самозапалва. От него патриархът запалва снопчета от по 33 свещи и ги изнася от храма. Всички протягат ръце, за да запалят свещите си и да се поздравят с "Христос Воскресе"!

A First Look at the Holy Light (Holy Fire) of Jerusalem 2019https://t.co/PqT3CaksC8 pic.twitter.com/vZIQ8lnQQk