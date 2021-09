С емотикона Белгия евакуирала хора от Афганистан

Б елгийските военни са използвали емотикона за усмивка, за да различат хората, които ще евакуират при напускането на силите на НАТО от Афганистан. Това съобщи полковник Том Било, командвал белгийската операция "Червено хвърчило" в края на август, цитиран от местни медии.

Той уточнява, че заради хаотичната обстановка се е наложило белгийските граждани и афганистанците, подлежащи на евакуация, да нарисуват на една от ръцете си този емотикон. Евакуираните са били насочвани чрез приложението WhatsApp къде да се явят, за да бъдат откарани с автобус до летището.

По-късно талибаните разкрили част от схемата и заплашили с разстрел пътниците от един от автобусите, разказват участници в операцията.

Въпреки трудностите, белгийските сили успяха да евакуират 1412 души, а в Афганистан остават още 480, които очакват да достигнат Белгия в следващите седмици или месеци.

Afghanistan evacuation: 480 still on the list https://t.co/M2qtECEkfM



480 names appear on the list of people Belgium will assist to evacuate from Afghanistan.



Foreign minister Wilmès provided the figure update in the margin of the meeting of the UN general assembly in New York.