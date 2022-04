Зеленски и Кристалина Георгиева обсъдиха възстановяването на Украйна след войната

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева за въпроси, свързани с финансовата стабилност на Украйна, както и за възстановяването на страната след войната, предаде Ройтерс.

Зеленски: В Южна Украйна руските войски извършват изтезания

"Обсъдихме с управляващия директор на МВФ Георгиева въпроса, свързан с осигуряването на финансовата стабилност на Украйна и подготовките за възстановяването след войната. Ние имаме ясни планове за сега, както и планове за бъдещето. Сигурен съм, че сътрудничеството между МВФ и Украйна ще продължи да бъде продуктивно", написа снощи Зеленски в Twitter.

Зеленски предупреди за ядрен удар от Русия

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine's financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.