Швейцарците казаха "да" в референдум за здравните сертификати

Ш вейцарците подкрепиха в референдум запазването на здравните сертификати, сочат предварителни данни от днешния вот, предадоха ДПА и АП.

Според телевизионен канал Ес Ер Еф 63% от гласувалите са подкрепили изискването да се представя доказателство за ваксинация, преболедуване или негативен тест за COVID-19 при посещаване на ресторанти, публични прояви и места за развлечение.

With a much higher than average turnout – almost 66% – 24 of Switzerland’s 26 cantons said “yes” to the "#Covid certificate" law. #CHvote #DirectDemocracy https://t.co/3K2v5TOjkk