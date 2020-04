Сестри близначки с коронавирус починаха в рамките дни

С естри близначки починаха в рамките на три дни една подир друга, след като бяха тествани положително за коронавирус.



Детската медицинска сестра Кати Дейвис, на 37 г., почина в болница в Саутхемптън във вторник, съобщава Би Би Си.

Нейната близначка Ема, самата тя бивша медицинска сестра, почина в същата болница в петък.



Тяхната сестра Зоуи заявява: „Винаги са казвали, че са дошли на света заедно и ще си отидат заедно”.

„Всичко, което някога са искали да правят, е да помагат на другите хора. Още от малки ... те се преструваха, че са лекари и медицински сестри, които се грижат за куклите си”.

„Те дадоха всичко от себе си на пациентите, за които се грижеха. Двете бяха изключителни”, добавя Зоуи.

Общо 50 медицински сестри са починали във Великобритания от началото на пандемията с новия коронавирус.

Двете починали близначки са имали и други здравословни проблеми преди коронавируса.

