Почина илюзионистът и дресьор на животни Рой Хорн от дуото "Зигфрид и Рой"

Д ресьорът на животни Рой Хорн от популярното дуо илюзионисти "Зигфрид и Рой", прочуло се с шоуто си с тигри и лъвове, почина на 75-годишна възраст, след като наскоро оповести, че се е заразил с новия коронавирус, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Хорн е починал в болница в Лас Вегас от усложнения, свързани с причинената от вируса болест COVID-19, съобщава говорителят му Дейв Кирвин.

Рой Хорн е роден в Норденхам в близост до Бремен, Германия. Бъдещият шоумен открива любовта си към екзотичните животни още като дете. Като дресьор се прочува с шоуто си с бели тигри и лъвове заедно с партньора си Зигфрид Фишбахер, с когото се запознава, докато работи като стюард на круизен кораб.

През 1967 г. Зигфрид и Рой започват изявите си в Лас Вегас. Дуото родени в Германия шоумени години наред развлича публиката в столицата на хазарта с представлението си с големи котки. Зигфрид и Рой се изявяват в казино "Мираж" в Лас Вегас от над десетилетие, когато по време на шоуто им с бели тигри през 2003 г. едно от животните ухапва Рой по врата. Хорн оцелява въпреки сериозната кръвозагуба и инсулт, но така и не се възстановява напълно.

"Светът загуби едно от величията на магията. Аз изгубих най-добрия си приятел. От мига, в който се срещнахме, знаех, че двамата заедно ще променим света. Рой беше борец през целия си живот, включително и през последните си дни", се посочва в изявлението, направено от Зигфрид Фишбахер, който не пропусна да благодари на медицинския персонал, полагал грижи за Хорн.

Roy Horn, who was half of the Siegfried and Roy magic and animal act until his 2003 injury, has died from Covid-19. He was 75. https://t.co/RujGC6wkBT pic.twitter.com/YFQ2sYbaxb