ООН: Пандемията предизвика "катастрофа за поколенията" заради затварянето на училища

Г енералният секретар на Организацията на обединените нации Антониу Гутериш предупреди във вторник за "катастрофа за поколения" след най-голямото прекъсване на образованието в историята поради пандемията на коронавируса.

Затварянето на училищата в повече от 160 страни е засегнало над 1 милиард ученици, според данни на ООН.

Освен това най-малко 40 милиона деца по света са пропуснали да учат "през критичната си предучилищна година", каза Гутериш.

В резултат на това светът е изправен пред „поколение катастрофа, която може да изхаби неразгадан човешки потенциал, да подкопае десетилетия напредък и да изостри вкоренените неравенства“, каза той, като стартира кампанията на ООН "Спаси нашето бъдеще".

"След като локалното предаване на COVID-19 е под контрол, връщането на учениците в училища и учебни институции възможно най-безопасно трябва да бъде основен приоритет", каза той. "Консултациите с родители, полагащи грижи, учители и млади хора са основни“.

