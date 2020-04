Обезвредиха полугол мъж с два меча на улица в Мадрид

П олицията в испанската столица Мадрид задържа мъж, въоръжен с два меча, за когото се подозира, че е избягал от болница.

Гол до кръста, той вървял по улица на мадридския район Мораталас. Мъжът размахвал самурайски мечове.

Първоначално извиканите на мястото полицаи опитали да спрат нарушителя с предупредителни изстрели във въздуха, но това не дало резултат. Мъжът крещял, че ще избие всички.

Впоследствие служителите на реда го обградили с полицейски автомобили. Той започнал да удря с мечовете по предните стъкла на заградилите го коли.

В крайна сметка мъжът бил свален на земята. Полицайте му отнели мечовете, облекли го и го завели в ареста.

Той е задържан за нарушаване на мерките за социална дистанция, както и за съпротива срещу служителите на реда.

Полицията подозира, че нарушителят може да е избягал от градска болница, но все още няма потвърждение от здравните власти за това.

При задържането му мъжът заявил, че е болен от коронавирус. Това до момента не е потвърдено.

В Испания през изминалото денонощие бяха регистрирани над 7 хил. нови случая на ковид-19. Така броят на заразените от началото на епидемията достигна 119 199. От тях са починали 11 198. За изминалите 24 часа смъртните случаи са 850.

Това нарежда Испания на второ място в света, след Италия, по брой на загиналите от новия коронавирус.

Испанските власти са обявили извънредно положение до 12 април. Хората могат да напускат домовете си само за конкретни цели, като например да купуват храна, да ходят на работа или да се грижат за уязвимо лице.

