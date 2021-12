120 души в Норвегия се заразиха с COVID-19 на предколедно парти

О коло 120 души се заразиха с коронавирус на предколедно корпоративно парти, проведено в ресторант в центъра на Осло. Това съобщиха в неделя от телевизионният канал NRK, цитират от международните медии.

Cases of the omicron variant of Covid-19 in the Norwegian capital linked to a corporate Christmas party reportedly rise to as many as 100 https://t.co/KrKXzwqI6y @bpoliticsより