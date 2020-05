Китайската лаборатория, оказала се в центъра на пандемията от COVID-19

С ветът постепенно се събужда от кошмара, причинен от разпространението на COVID-19. Опасната болест до момента е отнела живота на близо 350 000 души, а броят на заразените продължава да расте. Пандемията от новия коронавирус тръгна от китайския град Ухан, където се намира един от най-модерните институти по вирусология в света. По тази причина много хора се питат дали това има нещо общо с появата на заразата.

Кратка история на института

Институтът по вирусология в Ухан е създаден през 1956 г. Част от него е единствената лаборатория в Китай, която е сертифицирана по стандарта BSL-4 - най-високото ниво на биологична безопасност. Учените, работещи в подобни лаборатории, изследват най-опасните вируси, познати на човечеството. Сред тях са тези, причиняващи болести като ебола, Марбургска хеморагична треска и вариола. Лабораторията в Ухан е построена през 2015 г. с помощта на френския Международен център за изследвания на инфекциозните заболявания. За създаването й са похарчени около 44 млн. долара, като част от тази сума е осигурена от американското правителство.

