Холивудският актьор Марк Блум почина от коронавирус

А мериканският актьор Марк Блум почина от усложнения, вследствие от коронавируса, съобщи New York Post.

We are saddened to report that veteran stage and screen actor Mark Blum has passed away. https://t.co/fnX5Jqfdz4

Смъртта на актьора бе обявена от нюйоркската театрална компания Playwrights Horizons.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb