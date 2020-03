ЕС затваря външните си граници за 30 дни

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви, че ЕС ще затвори външните си граници за 30 дни, за да се бори с епидемията от новия коронавирус, предаде Франс прес.

"Всички пътувания между неевропейски страни и ЕС ще се преустановят за 30 дни", заяви Макрон в телевизионно обръщение.

Той обяви, че всички текущи реформи във Франция, включително неговата спорна пенсионна реформа, ще се замразят, предаде ДПА.

Макрон съобщи, че правителството ще внесе в парламента законопроект, който му дава извънредни правомощия за справяне с епидемията от коронавируса.

"Ще направим каквото е необходимо икономиката ни да се съхрани в тези много тежки времена. Никоя фирма няма да бъде оставена на риска от фалит. Никой французин няма да бъде оставен в нужда", заяви Макрон и обеща, че работещите няма да загубят покупателната си способност.

Президентът заяви, че гражданите ще трябва да си стоят по домовете и да излизат само по належащи причини.

Тази ограничителна мярка ще влезе в сила от утре по обяд и ще продължи най-малко 15 дни. "Всяко нарушение ще се наказва", предупреди Макрон.

"Вслушайте се в здравните работници, които казват: Ако искате да ни помогнете, стойте си в къщи и избягвайте контакти", посочи френският президент.

Той разкритикува хората, които вчера се струпаха по пазари и паркове след затварянето на баровете и ресторантите.

"Не само че не успявате да опазите себе си, а не опазвате и другите, както се разбра от последните развития, които показват, че никой не е в безопасност", каза Макрон.

Той съобщи, че е решил да отложи планирания за неделя втори тур на местните избори след консултации с председателите на двете камари на парламента и свои предшественици на президентския пост.

Премиерът Едуар Филип уведоми лидерите на политическите партии и това решение беше единодушно приветствано, отбеляза Макрон.

Премиерът Едуар Филип обяви, че вторият тур на местните избори се отлага за 21 юни.

По-рано днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви мярка за временно ограничаване пътуването на хора до страни от ЕС, освен неотложните. Мярката е за 30 дни, написа тя в Туитър.

Фон дер Лайен каза, че ще предложи на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС тази мярка, като изключение ще се прави за граждани на страни от ЕС, членове на семейството на граждани на ЕС, дипломати, лекари и изследователи.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0