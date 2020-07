Амазония гори и е по-ужасно отпреди

П ожарите в тропическите гори на Бразилия около река Амазонка нараснаха с почти 20% през юни. Броят им е най-големият за месеца от поне 13 години насам.

Огнено бедствие настъпва в Сибир

А в момента там е дъждовният сезон. Ако тенденцията се запази, пожарите тази година лесно ще надминат рекордните от миналата.

Амазонските пожари могат да се окажат катастрофални

Екоактивисти твърдят, че пандемията от коронавируса изостря проблема. Има по-малко патрули и властите осъществяват по-слаб контрол.

В същото време хората са притиснати от икономическата криза, предизвикана от заразата. Много от пожарите започват като прикриване на незаконен дърводобив или бърз начин за разчистване на обработваема земя.

Огън в белите дробове на планетата, какви са последиците

А в момента Бразилия, с 1,45 млн. заразени от началото на пандемията и над 60 хил. починали, се е фокусирала върху борбата с ковид-19.

През юни Националният институт за космически изследвания в страната (INPE) регистрира 2248 пожара с помощта на сателитни изображения или с близо 400 повече, отколкото през миналата година.

Кой сече гори в Амазония за да „оцелее“

Миналогодишните пожари достигнаха връх през август, когато бяха 30 901 - трикратно повече спрямо същия месец на предходната година.

Fires in Brazil's Amazon rainforest at 13-year high in June https://t.co/DhacwGglIR