К рис Хийтън-Харис стана вторият министър, който подаде оставка в знак на протест срещу Тереза Мей, която започна преговори за Брекзит с Джереми Корбин, съобщава британският в. Independent, цитиран от "Фокус".

Министърът по Брекзит заяви, че не може да приеме по-нататъшно забавяне на оттеглянето от ЕС, като критикува министър-председателя, че вместо това не приема оттегляне без сделка.

Министерството за излизане от Европейския съюз е отговорно за подготовката за Брекзит без сделка, който Тереза Мей засега не слага масата.

Крис Хийтън-Хариса заяви, че Обединеното кралство е "трябвало да почете резултата от референдума от 2016 г. и да напусне на тази дата“, на 29 март.

As Chris Heaton-Harris has today resigned, lets remember the last (only) time that name was in the news - when he demanded lists of "pro-Brexit" University courses from all unis :- https://t.co/DdvQmScxOJ

"Всеки път, когато се стремим към удължаване на този процес, ние намаляваме вярата в нашата политическа система и добрите хора, от всички политически партии, които служат в тях“, добави Хийтън-Харис.



"Аз просто не мога да подкрепя всяко по-нататъшно удължаване на член 50 и това очевидно означава, че не мога да остана в правителството“.

Писмото на Харис бе публикувано и в Туитър:

After much contemplation, I have decided to leave Theresa May's Government. I'm grateful to the PM for giving me the opportunity to serve the UK and I will continue to represent my constituents as the MP for Daventry. pic.twitter.com/sHkVhwJ7bb