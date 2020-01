Toyota подготвя прототип на град на бъдещето

Toyota обяви планове да построи прототип на "града на бъдещето" в подножието на японската планина Фуджи, предаде ДПА.

Градът ще се захранва с енергия от водородни клетки и ще действа като лаборатория за автономни автомобили, "умни домове", изкуствен интелект и други технологии.

Toyota представи плана на Изложението за потребителска електроника (CES) в Лас Вегас, което днес отваря врати за широката публика.

Селището ще бъде издигнато на терена на затворен завод и ще се казва "Изтъканият град" - напомняне за началото на Toyota като текстилна компания. В него ще живеят постоянни жители и изследователи.

