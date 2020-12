Съдят Apple в четири държави за умишлено забавяне на смартфоните

Е вропейската организация за защита на потребителите Euroconsumers съди Apple в четири държави от ЕС, с иск за 180 милиона евро компенсация за умишлено забавяне на смартфоните с крайната цел да подтикне потребителите да купуват нови. Това съобщи "Файненшъл Таймс", позовавайки се на Euroconsumers, представляваща интересите на 1,5 милиона домакинства.

