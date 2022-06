Потопиха космическия кораб „Прогрес МС-18“ в Тихия океан

Т оварният космически кораб „Прогрес MС-18", който се откачи от Международната космическа станция (МКС) в сряда, е потопен в неплавателната част на Тихия океан, както бе планирано, съобщава ТАСС.

От „Роскосмос“ уточняват, че в 14:11 московско време двигателят на кораба е бил включен в режим за спиране и е работил четири минути. „След това „Прогрес“ излезе от орбита. Неизгорелите части паднаха в 14:51:10 московско време на „гробището на космическите кораби“ в неплавателния район на Тихия океан“, съобщи Роскосмос в своя телеграм канал.

Корабът освободи място за „Прогрес МС-20“, чието изстрелване и прикачване е насрочено за 3 юни.

С помощта на двигателите на „Прогрес МС-18“ бяха извършени девет корекции на орбитата на Международната космическа станция, включително три за избягване на космически отпадъци.

По-рано специалният кореспондент на ТАСС, космонавтът на Роскосмос Олег Артемиев съобщи, че около 1,3 тона отломки и излязло от експлоатация оборудване, ще бъдат премахнати от МКС заедно с „Прогрес МС-18".

Според него членовете на екипажа са се опитали да натоварят максимално кораба, тъй като потапянето на следващия „камион“ не се планира скоро.

#ProgressMS18: T+08:48 min → third stage cut-off and separation of the Progress cargo spacecraft!



The flight to the @Space_Station will be performed according to the two-day (34-orbit) scheme. The Progress MS-18 will dock to the Zvezda module on October 30, at 01:34 UTC pic.twitter.com/7yKm49HLzl