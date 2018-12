Нова вълна онлайн измами с криптовалутата Bitcoin набира популярност, съобщава онлайн изданието TheVerge. Измамниците изпращат електронни писма до компании, училища, институции и организации като искат от тях да им платят в Bitcoin, за да не взривят бомба в сградите им.

За сега кампанията е насочена към англоговорящи държави. Полицията в Канада, САЩ и Нова Зеландия вече е получила сигнали за подобни заплахи и е започнала разследвания.

Полицията призовава получателите към повишено внимание, но и да не плащат исканите пари. Някои от полицейските управления дори са по-крайни, като казват към компаниите "да не си губят времето".

The Bitcoin-spam-scammers have moved on from fake blackmail threats to fake bomb threats. So far no-one's paid anything to the address, and I suspect it'll stay that way. pic.twitter.com/N5MOdmu8Jm — Tom Scott (@tomscott) December 13, 2018

В повечето случаи писмата са с една и съща конструкция. Те твърдят, че по-рано през същия ден мъж е внесъл експлозив в сградата и дават срок до края на деня да им бъдат платени 20 000 долара под формата на Bitcoin. В имейла се казва още, че мъжът ще взриви бомбата, ако забележи полиция или "необичайно поведение".

В текста пише още: "нищо лично, това е просто бизнес" и има послание към полицията, ако тя види писмото, което гласи, че "ние не сме терористи и не поемаме отговорност за експлозии на други места". Множество полицейски управления в САЩ съобщават за "серия сигнали". Досега нито един от тях не е бил потвърден.

JUST IN - Washington DC @MayorBowser confirms wave of bomb threats

NOT CREDIBLE

• They were ALL sent via email

• Asked for a Bitcoin ransom

• NO explosive devices found in DC

Mayor's statement below: @WUSA9 #breaking pic.twitter.com/w0puqOVJhO — Mike Valerio (@MikevWUSA) December 13, 2018

We're working a number of bomb threat calls in OKC. There have been similar threats called into several locations around the country. No credible threat found at this point. We encourage the public to continue to be vigilant and call with anything suspicious. — Oklahoma City Police (@OKCPD) December 13, 2018

Въпреки това полицията призовава получателите на такива писма да сигнализират своевременно. ФБР също коментира, че знае за сигналите и съдейства на службите.

