Messenger отбелязва 10 години с нови функции

Източник: Facebook Inc.

Ч ат приложението Messenger на Facebook навършва 10 години. Затова компанията чества събитието с поредица нови функции, като повечето са насочени към забавленията.

Сред тях е Poll Games. Чрез нея потребителите могат да правят анкети сред приятелите си и да питат различни въпроси, които са свързани с тях. Например "кой обича разходките най-много?" или всякакви други въпроси, а възможните отговори са различни приятели. Функцията е достъпна чрез груповите чатове в секция Polls > Most likely to.

Messenger добавя и нова тема на интерфейса си, която е за рожден ден. Също така има нови виртуални стикери и ефекти с добавена реалност. Добавено е и звуково емоджи (soundmoji) с песента за рожден ден.

Има и някои по-практични нови функции. Една от тях е улесненото споделяне на Facebook контакти през Messenger. Това става като просто се избере име от списъка и се кликне на опцията Share Contact.

Компанията работи и по функцията Word Effects. Тя все още не е готова, но има предварителна версия, която е достъпна в Messenger. Чрез нея потребителят може да добави ефекти, които да се активират при изпращането на определена дума или фраза. Например "Happy Birthday" да активира визуален ефект и песента за рожден ден.

