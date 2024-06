Брюксел проверява сделката за Yettel

Б рюксел започва първата в историята си проверка на чуждестранни купувачи на активи на ЕС, като използва новите си правомощия за разследване на телекомуникационна сделка на стойност няколко милиарда евро, в която участва купувач от Обединените арабски емирства, съобщава Financial Times .

В условията на засилен контрол върху чуждестранните инвестиционни потоци тази седмица Европейската комисия ще започне официална задълбочена проверка на предложението на e& за придобиване на телекомуникационните активи на чешката група PPF в България, Унгария, Сърбия и Словакия. Част от нея е и телекомът Yеttеl.

