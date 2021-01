Бил Гейтс готов да помогне на Байдън за климата и ковид

Б ил Гейтс обяви, че е готов да работи заедно с Джо Байдън и Камала Харис и да им помогне в решаването на проблеми с климата и пандемията. Гейтс заяви в Twitter, че хората трябва да продължат да носят маски още известно време.

"Това е проблемен период за Америка, но виждам обещаващо бъдеще в месеците и годините напред", заявява още Гейтс. "Желанието на президента да възобнови добрите отношения с останалия свят ми дава надежда, че възстановяването ще достигне до всички, включително различните общности в САЩ и хората в бедните държави по света", допълва Гейтс.

"И докато Covid-19 с основание ще продължи да доминира дневния ред, САЩ също имат възможност да поведат света в избягването на климатично бедствие. Президентът прави чудесна първа стъпка в тази посока, като върна САЩ в Парижкото споразумение", пише още Гейтс.

I look forward to working with President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris to tackle some of our toughest challenges like COVID-19 and climate change. This has been a troubling time in America, but I see promise in the months and years ahead.