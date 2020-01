Студено ви е? Кажете го на глас и Golf 8 ще се погрижи

Н ашата медия бе една от първите в България, която има възможността да тества новото поколение на вездесъщия Golf 8. Съвсем скоро ще споделим впечатленията си от него, но първо ще ви разкажем за една интересна функция, която предлага новият модел.

Знаете, че въвеждането на интелигентни технологии в автомобила е поле, на което автомобилните компании се вихрят от години. Това доведе до създаването на автомобили, с които може да говорите и да регулирате определени функции чрез гласови команди, а не ръчно.

Най-интересното е, че вече не трябва да купите модел от високия клас, за да се забавлявате с тази функция, тъй като новият Golf също се справя. Няма да кажем, че е той е първият (тъй като A-Class предлага гласов асистент), но все пак е интересен факт, че менюто Smart Climate позволява регулиране на климатичната система с гласови команди, но само когато моделът е оборудван с тризонов климатроник.

Част от командите, които може да издадете към автомобила, включват „warm feet”, „cold feet”, „warm hands” и др. Резултатът е, че климатикът автоматично регулира температурата и насочва въздушния поток към съответната зона. Произнасянето на командата „clear view” ще насочи потока към челното стъкло, за да премахне замъгляването от него, докато командата „fresh air” ще доведе до обдухването на хладен въздух в интериора. Командите „I am cold” или „I am warm” също ще свършат работа. Системата реагира още на команди „make it four degrees warmer”, като може да я информирате „there’s a draught” или „it’s stuffy”.

Системата засича дали командите се издават от водача или пътника до него. Ако искате да свършите по добрия стар начин, то тогава може да плъзнете пръст по сензорните бутони, разположени в долната част на инфоразвлекателната система, или пък може да използвате дисплея за целта.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram .

Volkswagen: Трябва да се променим, за да избегнем съдбата на Nokia

Kia ще лансира 11 електромобила до 2025 г.

Toyota RAV4 PHEV минава до 65 км само на ток